Россиянам объяснили, как чистить ботинки от реагентов
Коммунальщики российских городов для борьбы с гололедицей и снегом используют химические реагенты — разные виды солей и мраморную крошку. Заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения профессор Николай Васильев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как отмыть обувь от реагентов.
По его словам, для удаления антигололёдных составов с кожаных ботинок можно использовать воду или водные растворы. Возможно, потребуется несколько этапов очистки. Также рекомендуется применять специальные смягчающие средства, доступные в магазинах.
Важно помнить, что не следует использовать жёсткие щётки и горячую воду. Нельзя сушить обувь на батарее. После удаления солевых разводов обувь нужно обработать водоотталкивающими составами, так как высушенная кожа становится более восприимчивой к соли и воде, отметил Васильев.
Замшевые ботинки лучше не носить в условиях, когда применяются реагенты. Если это всё же произошло, можно попробовать использовать средства, предназначенные для удаления солевых растворов. Однако результат может быть неоднозначным, заключил эксперт.
