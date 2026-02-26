Россиянам объяснили, как чистить ботинки от реагентов

26 февраля 2026, 14:58

Химик Васильев: кожаную обувь нельзя сушить на батарее после чистки от реагентов

Фото: iStock/Dima Berlin

Коммунальщики российских городов для борьбы с гололедицей и снегом используют химические реагенты — разные виды солей и мраморную крошку. Заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения профессор Николай Васильев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как отмыть обувь от реагентов.