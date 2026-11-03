К подмосковной системе «Безопасный регион» подключили за неделю более 480 камер
482 камеры видеонаблюдения подключили к системе «Безопасный регион» в Московской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
Камеры устанавливают на подъездах многоквартирных домов и соцучреждений, во дворах, в общественных пространствах, на перекрёстках и пр.
«Всего в системе «Безопасный регион» в настоящее время насчитывается свыше 178 тысяч камер. Из них более 91 тысячи камер подключены к нейросети. Искусственный интеллект проверяет видео и в режиме реального времени отсылает сигналы о нарушениях», — говорится в сообщении.С помощью нейросети в Московской области следят за соблюдением правил парковки, уличной торговлей, очередями на остановках общественного транспорта, состоянием контейнерных площадок и за многим другим.