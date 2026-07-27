Россиянам объяснили, как докупить стаж и пенсионные баллы

27 июля 2026, 10:54

Экс-сенатор Епифанова: при нехватке пенсионных баллов их можно докупить

Фото: iStock/catalis

При нехватке стажа или пенсионных баллов их можно докупить. Об этом напомнила экс-сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.