Россиянам объяснили, как докупить стаж и пенсионные баллы
При нехватке стажа или пенсионных баллов их можно докупить. Об этом напомнила экс-сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.
По ее словам, которые приводит телеканал RT, эта опция доступна не всем: если за человека уже идут обязательные отчисления, например при официальном трудоустройстве, добровольная покупка баллов не увеличит итоговый пенсионный капитал.
В 2026 году для назначения страховой пенсии необходимо минимум 30 баллов и 15 лет стажа. Минимальный взнос составляет 71 525,52 рубля — за него начисляют 1,09 балла и один год стажа, максимальный — 572 204,16 рубля (8,72 балла). Условная стоимость одного балла — около 65 619 рублей.
Специалист отметила, что действует ограничение: можно докупить не более половины требуемого стажа, то есть максимум 7,5 года. Баллы и стаж отражаются в лицевом счете не сразу, а до 1 марта следующего года, поэтому планировать покупку стоит заранее.
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