Терапевт предупредила о последствиях привычки пить пиво каждый вечер
Терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик предупредила, что регулярное употребление пива после работы создает дополнительную нагрузку на печень, сердце, почки и гормональную систему. Даже привычный формат «несколько банок за вечер» может нести риски для здоровья.
В беседе с «Газетой.Ru» врач пояснила, что в банке объемом 0,5 литра содержится около 25 граммов этанола. Такое количество спирта сопоставимо примерно с 60 миллилитрами водки. Три или четыре банки за вечер по воздействию на печень сравнимы с употреблением бутылки крепкого алкоголя. По словам Чистик, организм перерабатывает этанол вне зависимости от вида напитка. В процессе образуется токсичный уксусный альдегид, способный повреждать клетки печени.
Пиво в большом объеме влияет и на работу сердечно-сосудистой системы. Жидкость увеличивает объем крови, а алкоголь расширяет сосуды, из-за чего сердце испытывает повышенную нагрузку. При постоянном злоупотреблении у человека может увеличиться сердечная мышца и ухудшиться ее способность к сокращению. Почки при этом вынуждены фильтровать значительный объем жидкости с алкоголем и углекислотой. Врач отметила, что такая привычка может сопровождаться потерей магния, калия и других электролитов. Их дефицит иногда провоцирует судороги, проблемы со сном и нарушения сердечного ритма.
Чистик добавила, что содержащиеся в хмеле фитоэстрогены способны влиять на гормональный баланс при систематическом употреблении. У мужчин это связывают со снижением выработки тестостерона, отложением жира в области живота и бедер, а также увеличением грудных желез. Для женщин избыток эстрогеноподобных веществ может повысить вероятность миомы и эндометриоза.
Отдельную опасность представляет калорийность напитка. В литре светлого пива содержится около 400 килокалорий, без учета закусок. Алкоголь усиливает чувство голода и ослабляет действие гормонов насыщения, поэтому после нескольких банок человек часто съедает больше обычного.
После работы полезно создать новый ритуал расслабления, который будет давать ощущение завершения дня. Это может быть прогулка быстрым шагом, поездка на велосипеде, бассейн или короткая домашняя тренировка. Физическая активность снижает напряжение, помогает переключиться с рабочих задач и улучшает сон — особенно если заниматься регулярно, а не только в моменты сильного стресса.
Альтернативой вечернему алкоголю могут стать спокойные занятия дома: приготовить необычный ужин, заварить чай, посмотреть фильм или сериал, почитать книгу, собрать пазл, поиграть в настольные или видеоигры. Некоторым помогает творчество — рисование, музыка, фотографии, рукоделие или ведение дневника. Важно заранее подготовить приятную замену: например, купить безалкогольный напиток, фрукты или ингредиенты для нового блюда.
Стоит также чаще планировать общение, не связанное с выпивкой: встречаться с друзьями за кофе, ходить на квизы, концерты, мастер-классы или совместные тренировки. Если привычка пить каждый вечер уже кажется трудноуправляемой, сопровождается тревогой, раздражительностью или ухудшением сна без алкоголя, лучше обсудить это с врачом-наркологом или психотерапевтом. Специалист поможет подобрать безопасную стратегию снижения употребления и поддержки.
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