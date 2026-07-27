Терапевт предупредила о последствиях привычки пить пиво каждый вечер

27 июля 2026, 09:33

Врач Чистик: у любителей пить пиво после работы находят «пивное сердце»

Фото: iStock/nitrub

Терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик предупредила, что регулярное употребление пива после работы создает дополнительную нагрузку на печень, сердце, почки и гормональную систему. Даже привычный формат «несколько банок за вечер» может нести риски для здоровья.