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Стало известно, какое светопропускание требуют от лобового стекла

Преподаватель РЭУ Свечников: лобовое стекло должно пропускать не менее 70% света
Фото: Istock/Aleksandr Potashev

Старший преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Владимир Свечников разъяснил наказание за нарушение правил тонировки. По его словам, закон нормирует светопропускание: лобовое и передние боковые стёкла должны пропускать не менее 70% света, для бронированных машин — 60%.



В беседе с RT эксперт отметил, что задние стёкла затемняют без ограничений при наличии двух зеркал. Кроме того, разрешена полоса до 14 см сверху на лобовом стекле с любой светопропускаемостью.

«Атермальная плёнка сама по себе законна, но замер всё равно покажет суммарный результат стекла и плёнки, поэтому подходит только светлая, дающая на выходе те же 70%. Шторки и сетки на передних боковых стёклах запрещены, а на задних допустимы», — подчеркнул юрист.
Свечников заявил, что штраф составляет 500 рублей. Игнорирование требования об устранении грозит арестом до 15 суток по ст. 19.3 КоАП. При этом, по словам эксперта, водитель может оспорить замер: проверить свидетельство о поверке прибора и его номер в постановлении.
Ольга Щелокова

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