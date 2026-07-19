Стало известно, какое светопропускание требуют от лобового стекла

19 июля 2026, 14:52

Преподаватель РЭУ Свечников: лобовое стекло должно пропускать не менее 70% света

Фото: Istock/Aleksandr Potashev

Старший преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Владимир Свечников разъяснил наказание за нарушение правил тонировки. По его словам, закон нормирует светопропускание: лобовое и передние боковые стёкла должны пропускать не менее 70% света, для бронированных машин — 60%.





В беседе с RT эксперт отметил, что задние стёкла затемняют без ограничений при наличии двух зеркал. Кроме того, разрешена полоса до 14 см сверху на лобовом стекле с любой светопропускаемостью.

«Атермальная плёнка сама по себе законна, но замер всё равно покажет суммарный результат стекла и плёнки, поэтому подходит только светлая, дающая на выходе те же 70%. Шторки и сетки на передних боковых стёклах запрещены, а на задних допустимы», — подчеркнул юрист.