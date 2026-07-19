«Цифровая перегрузка»: Врачи отмечают рост диагнозов СДВГ у женщин 20–40 лет
Врачи фиксируют рост случаев СДВГ у женщин 20–40 лет. Как сообщает Telegram-канал SHOT, специалисты связывают это с гормональными изменениями, стрессом и чрезмерным увлечением короткими видео.
Психотерапевты рассказали, что этот возраст лидирует по обращениям, хотя раньше синдром считали детским. Кроме того, растёт число жалоб среди подростков 12–17 лет из-за учебной перегрузки.
У женщин СДВГ долго маскируется под тревожность, выгорание или перфекционизм, поэтому диагноз часто ставится уже во взрослом возрасте. При снижении эстрогена падает уровень дофамина, отвечающего за внимание, — симптомы усиливаются, иногда возникают перепады давления.
Цифровая среда усугубляет ситуацию: бесконечный скроллинг и уведомления перегружают мозг даже здоровых людей, создавая эффект псевдо-СДВГ, а у пациентов с синдромом — обостряют проявления. Основные симптомы заболевания — проблемы с концентрацией, забывчивость, импульсивность, трудности с организацией дел.
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