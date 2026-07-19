«Цифровая перегрузка»: Врачи отмечают рост диагнозов СДВГ у женщин 20–40 лет

19 июля 2026, 13:22

Врачи зафиксировали рост СДВГ у женщин 20–40 лет

Фото: Istock/lithiumcloud

Врачи фиксируют рост случаев СДВГ у женщин 20–40 лет. Как сообщает Telegram-канал SHOT, специалисты связывают это с гормональными изменениями, стрессом и чрезмерным увлечением короткими видео.