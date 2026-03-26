Водителям рассказали о новой системе штрафов
Глава страховой компании «Астро Волга» Ярослав Остудин рассказал российским водителям, как будет работать обновленная система штрафов и когда она вступит в силу. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам эксперта, изменения в действующее законодательство вступят в силу 1 сентября 2026 года. Если до этого момента ответственность за отсутствие действительного полиса ОСАГО наступала только после фиксации нарушения инспектором, то с указанной даты это будет делать автоматизированная система. Раньше штраф за отсутствие полиса можно было получить неограниченное количество раз в течение дня, теперь же это возможно лишь один раз в сутки.
Размер штрафа за отсутствие полиса останется прежним — 800 рублей, как указано в части 2 статьи 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Система будет настроена так, что штраф будет выписан только за первое зафиксированное нарушение. Если автомобиль снова попадёт в поле зрения системы в течение 24 часов, это будет считаться повторным нарушением, и размер взыскания составит от 3 до 5 тысяч рублей, как предусмотрено частью 3 той же статьи, пояснил специалист. Остудин порекомендовал водителям проверить актуальность и срок действия их полиса ОСАГО на официальном сайте Национальной страховой информационной системы (НСИС).
Эксперт уверен, что все необходимые процедуры по настройке и тестированию информационных систем будут завершены к сентябрю, и для этого не потребуется специального оборудования. Изменения коснутся только программной части уже существующей системы.
Читайте также: