В американском Хьюстоне на оживлённой трассе загорелась автоцистерна
В американском Хьюстоне на оживлённой трассе загорелась автоцистерна. Об этом сообщает ABC13.
Пожар вспыхнул на автомагистрали Eastex Freeway. Пламя полностью охватило транспортное средство, из-за чего перекрыли все полосы движения в северном и южном направлениях.
На дороге образовались серьёзные пробки. Шериф округа Харрис Эд Гонсалес обратился к водителям в соцсети X и попросил их выбирать объездные маршруты.
В настоящий момент пожарные тушат огонь. Видеоролики, которые очевидцы распространили в Интернете, показывают, как пламя продолжает бушевать, а чёрный дым поднимается высоко в небо. Что перевозила цистерна, не уточняется. Данных о пострадавших и причинах возгорания пока нет.
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