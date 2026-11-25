25 ноября 2026, 02:33

20-летняя внучка телеведущего Александра Маслякова Таисия снялась в купальнике в Дубае

Таисия Маслякова (Фото: Instagram* @maslyakovaat)

Внучка известного телеведущего Александра Маслякова Таисия устроила фотосессию в Дубае. Новыми снимками она поделилась в личном Instagram*-блоге.