Внучка Александра Маслякова поделилась жаркими кадрами из Дубая
Внучка известного телеведущего Александра Маслякова Таисия устроила фотосессию в Дубае. Новыми снимками она поделилась в личном Instagram*-блоге.
Для съёмки Таисия выбрала откровенный чёрный купальник и тёмные очки. Один из кадров — селфи сверху, на котором 20-летняя девушка делает акцент на декольте. Она также показала подписчикам фото с прогулки, на которую отправилась в образе из шоколадных оттенков. Его дополнили солнцезащитные очки, стильная сумка и галстук вместо пояса.
Иногда подобные публикации Таисии вызывают бурную дискуссию. Её уже не раз критиковали в соцсетях за слишком открытые наряды и увлечение косметологическими процедурами — пользователи отмечали следы филлеров, подтяжек лица и увеличения груди. Сама звёздная внучка категорически отрицает любые хирургические вмешательства.
Ранее пластический хирург Мадина Осман оценила свежие снимки Масляковой. Эксперт предположила, что девушка пошла на блефаропластику и ввела инъекцию в скуловую зону. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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