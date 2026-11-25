На Камчатке директор турфирмы не доплатил сотруднику 900 тысяч рублей
На Камчатке предпринимателя подозревают в невыплате сотруднику зарплаты. Об этом сообщили ТАСС в управлении СК России по региону.
Следствие установило, что с июля 2021 года по март 2025 года генеральный директор туристической компании не перечислял заработную плату коммерческому директору. В результате суммарная задолженность превысила 900 тысяч рублей.
Чтобы подтвердить трудовые отношения и право на получение невыплаченной зарплаты, работнику пришлось обратиться в суд. По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ.
Ранее стало известно, что в Таиланде полиция задержала гражданина России по подозрению в организации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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