Юрист объяснил, в каких случаях квартиру после развода не делят поровну
Юрист Петропольский: добрачные накопления защитят купленную в браке квартиру
Юрист Алексей Петропольский рассказал, что один из супругов может остаться без купленной в браке квартиры, если жильё приобрели на личные сбережения второго партнёра.
В беседе с изданием «Абзац» эксперт опроверг миф о том, что при разводе всё нажитое имущество всегда делится поровну.
«Супруг может остаться без квартиры, купленной в браке, если её приобрели на личные деньги второго супруга: добрачные накопления, деньги от продажи добрачной квартиры, наследство или деньги, подаренные лично ему родителями. Если личными деньгами оплатили только часть, квартиру разделят пропорционально вкладам, и на долю второго супруга может прийтись всего несколько процентов», — пояснил юрист.Он добавил, что квартира может полностью отойти одному из супругов по брачному договору. По словам Петропольского, суд может уменьшить долю мужа или жены, если с другим партнёром остаются дети либо если супруг без уважительных причин не работал и тратил общие сбережения во вред семье.