Юрист объяснил, в каких случаях квартиру после развода не делят поровну

01 ноября 2026, 14:19

Юрист Петропольский: добрачные накопления защитят купленную в браке квартиру

Фото: Istock/designer491

Юрист Алексей Петропольский рассказал, что один из супругов может остаться без купленной в браке квартиры, если жильё приобрели на личные сбережения второго партнёра.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт опроверг миф о том, что при разводе всё нажитое имущество всегда делится поровну.

«Супруг может остаться без квартиры, купленной в браке, если её приобрели на личные деньги второго супруга: добрачные накопления, деньги от продажи добрачной квартиры, наследство или деньги, подаренные лично ему родителями. Если личными деньгами оплатили только часть, квартиру разделят пропорционально вкладам, и на долю второго супруга может прийтись всего несколько процентов», — пояснил юрист.