Россиянам объяснили, как мошенники вовлекают детей в преступления

15 октября 2026, 13:19

Мошенники используют страх детей перед наказанием

Фото: istockphoto / NanoStockk

Мошенники обманывают детей с помощью обещаний подарков в компьютерных играх, лёгкого заработка и угроз неприятностями для них самих или их родителей. В некоторых случаях злоумышленники пытаются вовлечь подростков в поджоги и диверсии. Об этом RT рассказал главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.





По словам специалиста, мошенники подбирают способы воздействия с учётом эмоций ребёнка.

«Мошенники отлично знают, на какие эмоции нужно давить. Кому-то можно пообещать бесплатные подарки в компьютерной игре, кому-то предложить лёгкий заработок, а кого-то запугать уголовной ответственностью или неприятностями у родителей», — рассказал Зыков.

«А потом задания становятся серьёзнее, и ребёнок в какой-то момент может оказаться участником преступления, даже не понимая до конца, что именно он делает и какие будут последствия», — предупредил эксперт.

«В итоге ребёнок боится мошенников, боится родителей, боится наказания и начинает выполнять указания совершенно посторонних людей, искренне полагая, что таким образом спасает себя или своих близких», — заключил Зыков в беседе с RT.