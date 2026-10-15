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Россиянам объяснили, как мошенники вовлекают детей в преступления

Мошенники используют страх детей перед наказанием
Фото: istockphoto / NanoStockk

Мошенники обманывают детей с помощью обещаний подарков в компьютерных играх, лёгкого заработка и угроз неприятностями для них самих или их родителей. В некоторых случаях злоумышленники пытаются вовлечь подростков в поджоги и диверсии. Об этом RT рассказал главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.



По словам специалиста, мошенники подбирают способы воздействия с учётом эмоций ребёнка.

«Мошенники отлично знают, на какие эмоции нужно давить. Кому-то можно пообещать бесплатные подарки в компьютерной игре, кому-то предложить лёгкий заработок, а кого-то запугать уголовной ответственностью или неприятностями у родителей», — рассказал Зыков.
Иногда злоумышленники предлагают подросткам деньги за выполнение простых заданий. Поначалу поручения могут выглядеть как компьютерная игра или увлекательный квест, но со временем становятся серьёзнее.
«А потом задания становятся серьёзнее, и ребёнок в какой-то момент может оказаться участником преступления, даже не понимая до конца, что именно он делает и какие будут последствия», — предупредил эксперт.
Ещё один способ воздействия — страх перед родителями. Мошенники могут убедить ребёнка передать код из СМС или отправить геолокацию, а затем потребовать скрывать произошедшее от взрослых.
«В итоге ребёнок боится мошенников, боится родителей, боится наказания и начинает выполнять указания совершенно посторонних людей, искренне полагая, что таким образом спасает себя или своих близких», — заключил Зыков в беседе с RT.
Дайана Хусинова

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