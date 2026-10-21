Россиянам объяснили, как наказать курящего соседа за дым в квартире

21 октября 2026, 17:25

Юрист Остапенко: жильцы могут взыскать компенсацию с курящего соседа через суд

Фото: Istock/diego_cervo

Юрист Ярослав Остапенко сообщил, что жильцы могут подать гражданский иск в районный суд по месту жительства и взыскать компенсацию морального вреда с курящего соседа. Для победы в процессе нужны свидетельские показания, переписка или акты осмотра.





В беседе с изданием «Абзац» специалист подчеркнул, что за курение в своей квартире или на балконе штраф не предусмотрен.

«Но, если дым поступает в жильё соседей, они могут обратиться с иском в суд, чтобы прекратить это и взыскать компенсацию морального вреда. Если же сосед курит в подъезде, лифте или на лестничной площадке, нужно подать заявление в полицию, приложив фото или видео. За такое нарушение грозит штраф от 500 до 1500 рублей по статье 6.24 КоАП РФ», — заявил юрист.