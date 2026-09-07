Уролог Боханов предупредил о влиянии пива, энергетиков и колбас на потенцию
Уролог Скандинавского Центра Здоровья Леонид Боханов рассказал, что привычки в питании напрямую отражаются на мужском либидо и качестве эрекции. По словам врача, особый риск создают алкоголь, энергетики, фастфуд, сладости и переработанное мясо.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснил, что эректильная функция во многом зависит от состояния кровеносных сосудов. Рацион с избытком сахара, трансжиров, соли и спиртного ухудшает кровоток, влияет на массу тела и гормональный баланс.
Одним из самых проблемных напитков врач назвал пиво. В хмеле присутствует фитоэстроген 8-пренилнарингенин. При частом употреблении напитка у мужчин может повыситься уровень эстрогенов и снизиться выработка тестостерона. Боханов отметил, что пациенты после 35 лет нередко связывают падение либидо с привычкой выпивать по несколько кружек пива каждый вечер.
Крепкий алкоголь, по оценке уролога, тоже опасен для потенции. Спиртное нарушает работу яичек и ухудшает циркуляцию крови. Регулярное употребление больших доз может привести к ослаблению эрекции. Фастфуд, картофель фри, бургеры и продукты с маргарином содержат трансжиры. Они поддерживают воспаление в стенках сосудов и снижают их эластичность. Для нормальной эрекции требуется быстрый приток крови, поэтому нарушения сосудистой функции отражаются на интимной жизни.
Сладкая газировка, выпечка и другие быстрые углеводы провоцируют резкие изменения уровня инсулина. На этом фоне растет риск инсулинорезистентности, лишнего веса и снижения тестостерона. Признаком таких нарушений может стать ухудшение утренней эрекции.
Отдельно Боханов обратил внимание на энергетики. Сочетание кофеина, таурина и сахара вызывает колебания артериального давления и сужение сосудов. Врач сообщил, что с жалобами на эректильную дисфункцию все чаще обращаются мужчины 20–25 лет.
С осторожностью уролог посоветовал относиться к соевым продуктам, колбасам и копченостям. Избыток сои иногда снижает половое влечение из-за фитоэстрогенов, а соль и нитриты в мясных изделиях повышают вероятность гипертонии. Для поддержки мужского здоровья Боханов рекомендовал чаще есть жирную рыбу, овощи, зелень, орехи, авокадо, оливковое масло, тыквенные семечки, говядину и устрицы. Пиво, по его мнению, стоит ограничить одной порцией до 0,5 литра в неделю, а фастфуд употреблять не чаще одного раза в две недели.
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