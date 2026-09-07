Уролог Боханов предупредил о влиянии пива, энергетиков и колбас на потенцию

07 сентября 2026, 10:39

Фото: iStock/Nikolaeva Elena

Уролог Скандинавского Центра Здоровья Леонид Боханов рассказал, что привычки в питании напрямую отражаются на мужском либидо и качестве эрекции. По словам врача, особый риск создают алкоголь, энергетики, фастфуд, сладости и переработанное мясо.