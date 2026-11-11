Россиянам раскрыли три фактора, указывающие на карьерный тупик

11 ноября 2026, 16:50

HR-эксперт Болгова: на карьерный тупик указывает выполнение задач без усилий

Фото: iStock/Ridofranz

Выполнение профессиональных задач без особых усилий может свидетельствовать о карьерном тупике. А привычная работа иногда перестает предоставлять возможности для профессионального развития как бизнесменам, так и наемным сотрудникам.