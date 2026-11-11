Россиянам раскрыли три фактора, указывающие на карьерный тупик
Выполнение профессиональных задач без особых усилий может свидетельствовать о карьерном тупике. А привычная работа иногда перестает предоставлять возможности для профессионального развития как бизнесменам, так и наемным сотрудникам.
Ощущение, что профессиональное развитие остановилось, знакомо и наемным сотрудникам, и тем, кто работает на себя: задачи повторяются, доход не меняется, а прежние достижения больше не приносят удовлетворения. Эксперт по подбору персонала Антонина Болгова заявила NEWS.ru, что временная стагнация — не обязательно проблема, поскольку после интенсивного роста часто наступает период, когда человек закрепляет навыки и переосмысливает свои цели.
Иногда снижение мотивации связано с усталостью, а не с отсутствием перспектив. Карьерный тупик, по словам эксперта, возникает, когда привычный формат работы перестает давать возможности для дальнейшего развития, и его можно распознать, если профессиональные задачи больше не требуют усилий, доход перестал соответствовать стараниям, а следующий шаг не виден.
По словам Болговой, прежде чем принимать решение о смене работы, необходимо оценить собственные перспективы на ближайший год. HR-эксперт отметила, что стоит проанализировать возможный рост доходов, приобретение новых навыков и появление дополнительных возможностей. Она также посоветовала до принятия радикального решения попробовать изменить условия: расширить круг задач, пересмотреть специализацию, найти других клиентов или обсудить развитие с руководителем.
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