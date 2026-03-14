Горнолыжница Варвара Ворончихина принесла России пятое золото Паралимпиады
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина победила в слаломе на Паралимпийских играх в Италии, передает РИА Новости.
В двух попытках спортсменка, выступающая в классе LW6/8-2, показала результат 1 минуту 26,95 секунды. Горнолыжнице 23 года, она является чемпионкой мира и победительницей этапов Кубка мира.
Ранее на Паралимпийских играх в Италии Ворончихина выиграла супергигант, завоевала бронзовую медаль в скоростном спуске и серебряную в гигантском слаломе. В общей сложности сборная России получила пять золотых, одну серебряную и три бронзовые награды.
Российские атлеты впервые с 2014 года выступают на Паралимпийских играх под национальной символикой. Соревнования в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта, в них участвуют шесть представителей России.
