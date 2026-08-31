Россиянам объяснили, как новые правила работы скорой помощи отразятся на пациентах

31 августа 2026, 18:50

Юрист Печерей: новые правила работы скорой помощи позитивно отразятся на людях

Фото: iStock/maxim4e4ek

Скорая помощь будет приезжать быстрее из-за нововведений, которые вступят в силу с 1 сентября. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, медицинский юрист Иван Печерей.





Напомним, с 1 сентября в России появится новый профессиональный стандарт «Врач скорой медицинской помощи», который позволит выезжать на экстренные вызовы не только тем, у кого есть соответствующий диплом и сертификат, но и представителям других специальностей.





«Речь идет о сотрудниках с дипломами "лечебное дело" и "педиатрия". Другие профессии не предусмотрены. Например, эпидемиолог или фармацевт на скорой работать не смогут. Для этого важен навык оказания срочной медицинской помощи в экстренных условиях», — пояснил Печерей в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».