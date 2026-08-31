Россиянам объяснили, как новые правила работы скорой помощи отразятся на пациентах
Юрист Печерей: новые правила работы скорой помощи позитивно отразятся на людях
Скорая помощь будет приезжать быстрее из-за нововведений, которые вступят в силу с 1 сентября. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, медицинский юрист Иван Печерей.
Напомним, с 1 сентября в России появится новый профессиональный стандарт «Врач скорой медицинской помощи», который позволит выезжать на экстренные вызовы не только тем, у кого есть соответствующий диплом и сертификат, но и представителям других специальностей.
«Речь идет о сотрудниках с дипломами "лечебное дело" и "педиатрия". Другие профессии не предусмотрены. Например, эпидемиолог или фармацевт на скорой работать не смогут. Для этого важен навык оказания срочной медицинской помощи в экстренных условиях», — пояснил Печерей в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».
По его словам, благодаря новым нормам появится возможность расширить штат сотрудников скорой помощи. Он подчеркнул, что образование врача, приезжающего на экстренный вызов, не имеет значения. Главное, чтобы у него были необходимые навыки для оказания срочной помощи пациенту.
Печерей добавил, что выпускники отделений лечебного дела или педиатрии еще в период обучения осваивают способы оказания медпомощи в экстренных ситуациях. Поэтому они обладают всеми необходимыми навыками для работы на скорой помощи.
Так, новые правила позволят увеличить число специалистов, которые будут быстрее приезжать на вызовы. Чем больше врачей работает на скорой, тем выше шанс, что она прибудет своевременно, заключил юрист.