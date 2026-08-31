В России начнет действовать еще один самозапрет с 1 сентября

31 августа 2026, 18:09

Самозапрет на азартные игры вступит в силу в России с 1 сентября

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

С 1 сентября в России вступает в силу механизм добровольного самоограничения доступа к азартным играм и заключению пари. Соответствующий закон, одобренный ранее, позволит гражданам подать заявление о включении в специальный реестр через портал «Госуслуги» или в многофункциональных центрах (МФЦ).