В России начнет действовать еще один самозапрет с 1 сентября
С 1 сентября в России вступает в силу механизм добровольного самоограничения доступа к азартным играм и заключению пари. Соответствующий закон, одобренный ранее, позволит гражданам подать заявление о включении в специальный реестр через портал «Госуслуги» или в многофункциональных центрах (МФЦ).
После активации запрета легальные организаторы азартных игр будут обязаны отказать такому гражданину в участии и приеме ставок, пишет «Татар-информ». Минимальный срок действия ограничения составит один год, при этом досрочно отозвать заявление будет невозможно.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал эту меру действенным способом предотвращения необдуманных решений и борьбы с лудоманией. Парламентарий подчеркнул, что самозапрет не является панацеей и должен дополняться психологической помощью, а также усилением контроля за нелегальными онлайн-казино и рекламой азартных услуг.
Аксаков также допустил расширение практики добровольных ограничений на другие сферы, отметив успешный опыт введения самозапрета на кредиты (с 1 марта 2025 года). По его словам, у граждан есть запрос на простые инструменты защиты от мошенничества и импульсивных финансовых действий, однако расширение перечня должно быть взвешенным. Аналогичные механизмы ограничений уже действуют в России: с 1 ноября 2025 года ввели лимит на количество сим-карт (не более 20 на одного человека), а владельцы недвижимости имеют право устанавливать запрет на сделки с объектом без личного участия.
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