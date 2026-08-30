Стало известно, как с 1 сентября 2026 года изменятся лимиты сверхурочной работы
Медиатор Хрулёв: сверхурочные лимиты вырастут до 240 часов с 1 сентября
С 1 сентября 2026 года меняются правила сверхурочной работы. Об этом сообщил вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв.
В беседе с RT специалист заявил, что сейчас действует лимит: четыре часа за два дня подряд и 120 часов в год.
«После вступления поправок в силу дневной предел составит четыре часа, а годовой лимит в отдельных случаях можно будет увеличить до 240 часов», — отметил он.Эксперт подчеркнул, что такое повышение должен предусматривать коллективный договор или отраслевое соглашение. После первых 120 часов работодатель должен получить письменное согласие сотрудника и оплачивать каждый час сверх нормы минимум в двойном размере.
Хрулёв добавил, что для работников с вредными условиями (подклассы 3.3 и 3.4) сохранят годовой предел в 120 часов. Тем, кто отработает больше, предоставят день для диспансеризации с сохранением среднего заработка. По словам специалиста, изменят и порядок отзыва из отпуска для занятых на вредных и опасных работах.