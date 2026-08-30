Стало известно, как с 1 сентября 2026 года изменятся лимиты сверхурочной работы

30 августа 2026, 20:08

Медиатор Хрулёв: сверхурочные лимиты вырастут до 240 часов с 1 сентября

Фото: Istock/cherdchai chawienghong

С 1 сентября 2026 года меняются правила сверхурочной работы. Об этом сообщил вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв.





В беседе с RT специалист заявил, что сейчас действует лимит: четыре часа за два дня подряд и 120 часов в год.

«После вступления поправок в силу дневной предел составит четыре часа, а годовой лимит в отдельных случаях можно будет увеличить до 240 часов», — отметил он.