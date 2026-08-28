Подмосковные коммунальщики завершают подготовку школьных маршрутов к 1 сентября
Коммунальные службы Московской области в канун Дня знаний завершают масштабные подготовительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Все мероприятия ведутся под контролем инспекторского состава ведомства.
«На опорах вдоль школьных маршрутов меняют светильники уличного освещения, выполняют санитарную обрезку деревьев и кустарников. Специалисты следят за тем, чтобы ветви не перекрывали дорожные знаки и камеры видеонаблюдения. Прилегающие к школам территории окашивают от травы. Выполняются уборка общественных пространств, ремонт малых архитектурных форм», – рассказали в ведомстве.
Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что к работе подключены территориальные отделы Минчистоты. Перед новым учебным годом их задача – проверить зоны вблизи 1 200 школ.