Россиянам объяснили, как оформить землю за пределами своего участка
Депутат Гаврилов: для расширения земли нужно обратиться к кадастровому инженеру
Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов сообщил, что собственник может оформить землю за пределами своего участка только при наличии законного основания.
В беседе с RT эксперт пояснил, что выявление излишков при работах по формированию участков не создаёт право собственности.
«Уточнение фактических границ при комплексных кадастровых работах, которые охватывают группу участков, и присоединение публичной земли через перераспределение — разные процедуры», — отметил Гаврилов.Он добавил, что расширить участок через перераспределение можно для ИЖС, личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. Итоговая площадь не должна превышать максимум, установленный муниципалитетом.
Присоединяемая территория, по словам депутата, должна соответствовать правилам зонирования, быть свободной от прав третьих лиц и чужой недвижимости, и на ней не должно быть возможности сформировать самостоятельный участок. Эксперт заключил, что для выбора процедуры собственнику нужно обратиться к кадастровому инженеру с документами на участок.