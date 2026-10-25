Россиянам объяснили, как оформить землю за пределами своего участка

25 октября 2026, 17:08

Депутат Гаврилов: для расширения земли нужно обратиться к кадастровому инженеру

Фото: Istock/Jason Finn

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов сообщил, что собственник может оформить землю за пределами своего участка только при наличии законного основания.





В беседе с RT эксперт пояснил, что выявление излишков при работах по формированию участков не создаёт право собственности.

«Уточнение фактических границ при комплексных кадастровых работах, которые охватывают группу участков, и присоединение публичной земли через перераспределение — разные процедуры», — отметил Гаврилов.