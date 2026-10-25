«Феромон-максинг»: Сексолог развенчала миф о пользе пота для соблазнения

25 октября 2026, 11:59

Сексолог Жданова: молодёжь копирует феромон-максинг из страха близости

Фото: Istock/PeopleImages

Психолог-сексолог Екатерина Жданова заявила, что отказ мужчин от душа и парфюмерии в рамках тренда «феромон-максинг» не усиливает влечение противоположного пола.





Феромон-максинг — направление, сторонники которого считают, что пот и запах немытого тела накапливают феромоны и привлекают противоположный пол лучше парфюмов. В беседе с изданием «Абзац» Жданова отметила, что резкий запах несвежей кожи вызывает лишь отторжение.

«Убедительных научных доказательств существования человеческих половых феромонов, автоматически вызывающих влечение, на сегодняшний день нет. Если парень долго избегает душа и от него начинает пахнуть потом, это лишь негативно повлияет на отношение противоположного пола», — сообщила специалист.