Стало известно, что делать после укола неизвестным шприцем в метро
Криминалист Игнатов: после укола шприцем в транспорте нужно обратиться к врачу
Накануне в Москве неизвестные напали на двух девушек в метро и укололи их острым предметом. Криминалист Михаил Игнатов рассказал, что делать после укола неизвестным шприцем в общественном транспорте.
В беседе с изданием «Абзац» эксперт рекомендовал сразу обратиться за медицинской помощью и сохранить шприц для исследования. Если игла осталась в теле, её нужно извлечь.
«Выбрасывать его (шприц — прим. ред.) категорически нельзя — он поможет понять, что именно было внутри и от чего, допустим, человека лечить. Такой инцидент может быть и совсем мелким хулиганством, но и опасен», — отметил криминалист.Игнатов посоветовал поместить инструмент в отдельный пакет, по возможности не касаясь его голыми руками, а затем обратиться в медучреждение и подробно рассказать врачам о случившемся.
При этом он напомнил, что станции и вагоны метро оборудованы камерами видеонаблюдения. Записи могут помочь установить личность нападавшего. За помощью или для запроса записей нужно обращаться в отделение полиции по метрополитену.