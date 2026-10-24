Стало известно, что делать после укола неизвестным шприцем в метро

24 октября 2026, 19:18

Криминалист Игнатов: после укола шприцем в транспорте нужно обратиться к врачу

Фото: Istock/VITALII BORKOVSKYI

Накануне в Москве неизвестные напали на двух девушек в метро и укололи их острым предметом. Криминалист Михаил Игнатов рассказал, что делать после укола неизвестным шприцем в общественном транспорте.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт рекомендовал сразу обратиться за медицинской помощью и сохранить шприц для исследования. Если игла осталась в теле, её нужно извлечь.

«Выбрасывать его (шприц — прим. ред.) категорически нельзя — он поможет понять, что именно было внутри и от чего, допустим, человека лечить. Такой инцидент может быть и совсем мелким хулиганством, но и опасен», — отметил криминалист.