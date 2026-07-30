Россиянам объяснили, как отказаться от домофона и не платить за него
Каждый жилец многоквартирного дома имеет право отказаться от домофона в своей квартире и перестать платить за его обслуживание. При этом доступ в подъезд человеку, принявшему такое решение, обязаны обеспечить бесплатно, разъяснил RT общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, проживающие в доме люди не обязаны пользоваться трубкой, которая подключена в их квартире к домофону. Услугу с ежемесячной платой можно прекратить в любом момент. Управляющая компания или специализированная организация, с которой заключен договор на обслуживание, не вправе отказать жильцу в ключах или коде доступа. Требовать деньги за доступ к подъезду с того, кто проживает внутри, незаконно.
Чтобы остановить начисления абонентской платы, гражданин должен проверить квитанцию и выяснить, кому именно он платит за домофон. Следует погасить все возможные долги перед этой организацией, а затем подать заявление в свободной форме на имя ее руководителя.
Согласно материалу RT, в заявлении необходимо указать свои данные, адрес и потребовать расторгнуть договор, а также отменить плату с даты обращения. При желании можно также попросить обеспечить беспрепятственный доступ к своей квартире.
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