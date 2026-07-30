Россиянам объяснили, как отказаться от домофона и не платить за него

30 июля 2026, 05:48

Общественный деятель Бондарь: Каждый жилец дома имеет право отказаться от домофона

Фото: iStock/Olga Shefer

Каждый жилец многоквартирного дома имеет право отказаться от домофона в своей квартире и перестать платить за его обслуживание. При этом доступ в подъезд человеку, принявшему такое решение, обязаны обеспечить бесплатно, разъяснил RT общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.