Пенсионерка из Приморья отдала мошеннице миллион рублей в носке за «исцеление»

30 июля 2026, 04:05

Фото: iStock/ronstik

Во Владивостоке задержали 51-летнюю жительницу Хабаровска, обманувшую 85-летнюю пенсионерку на сумму более миллиона рублей. Аферистка представилась целительницей и пообещала пожилой женщине исцеление от всех болезней, сообщили в Telegram-канале «Полиция Приморья».