Пенсионерка из Приморья отдала мошеннице миллион рублей в носке за «исцеление»
Во Владивостоке задержали 51-летнюю жительницу Хабаровска, обманувшую 85-летнюю пенсионерку на сумму более миллиона рублей. Аферистка представилась целительницей и пообещала пожилой женщине исцеление от всех болезней, сообщили в Telegram-канале «Полиция Приморья».
Для проведения «ритуала» мошенница потребовала, чтобы пенсионерка принесла все сбережения и фотографию. Доверчивая бабушка собрала в носок 1 025 000 рублей и пришла на детскую площадку, где её уже ждала «знахарка». Она заверила жертву, что той необходимо отвернуться — якобы иначе ничего не сработает. В это время злоумышленница подменила настоящие купюры на фальшивки и отдала носок обратно, утверждая, что его следует положить дома под матрац в изголовье кровати. Затем она скрылась.
Обнаружив обман, пенсионерка обратилась в полицию. Подозреваемую, ранее судимую за имущественные преступления и использовавшую для маскировки парик, задержали. Против неё возбудили уголовное дело о мошенничестве.
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