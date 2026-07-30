Cотрудники МЧС эвакуировали 15 человек из горящей пятиэтажки в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске во время пожара в пятиэтажном доме сотрудники МЧС эвакуировали 15 жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Возгорание произошло в одной из квартир на кухне – там загорелись вещи и стол. Дым быстро заполнил весь подъезд, и спасателям пришлось выводить людей из соседних квартир на свежий воздух. Пожар на площади четырёх квадратных метров ликвидировали 13 специалистов с помощью пяти единиц техники.
В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Сейчас дознаватели выясняют точную причину возгорания.
Ранее «Радио 1» передавало, что во Владивостоке задержали 51-летнюю жительницу Хабаровска, обманувшую 85-летнюю пенсионерку на сумму более миллиона рублей. Аферистка представилась целительницей и пообещала пожилой женщине исцеление от всех болезней.
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