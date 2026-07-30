Украинские БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области, есть пострадавший

30 июля 2026, 04:36

В Пензенской области дроны ВСУ ударили по складу Wildberries, один человек пострадал

Фото: iStock/Distortion Media

В Пензенской области украинские беспилотники атаковали склад Wildberries. Предварительно, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своём Telegram-канале.





Он уточнил, что около 200 сотрудников успешно эвакуировано из потенциально опасной зоны. На месте происшествия наблюдается открытое горение, пожарные продолжают бороться с огнём.



К тушению и ликвидации последствий оперативно привлекли бригады скорой помощи, пожарные расчёты, силы МЧС и сотрудников правоохранительных органов. Губернатор Пензенской области напомнил о запрете на фото- и видеосъёмку атаки ВСУ и её последствий, а также работы ПВО.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.