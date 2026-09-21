Врач назвала первые признаки болезни Альцгеймера

21 сентября 2026, 08:40

Врач Демьяновская: первые признаки болезни Альцгеймера часто списывают на стресс

Фото: iStock/seb_ra

Первые признаки болезни Альцгеймера часто не воспринимают всерьез и списывают на стресс или усталость. Об этом заявила невролог, кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.