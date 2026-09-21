Врач назвала первые признаки болезни Альцгеймера
Первые признаки болезни Альцгеймера часто не воспринимают всерьез и списывают на стресс или усталость. Об этом заявила невролог, кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
По ее словам, которые приводит телеканал RT, болезнь Альцгеймера — прогрессирующее заболевание, при котором в мозге постепенно гибнут нервные клетки. Изменения могут появляться за годы, иногда за десятилетия до явных симптомов. Недуг считается неизлечимым, однако при его выявлении на ранней стадии можно затормозить разрушительный процесс и дольше сохранить память, мышление и навыки самообслуживания.
Самый типичный симптом болезни, отметила врач, — ухудшение краткосрочной памяти. Человек может хорошо помнить события десятилетней давности, но затрудняется вспомнить, что ел на завтрак, чем занимался днем и о чем говорил с близкими час назад. Он переспрашивает одно и то же, забывает только что прочитанное, теряет нить разговора, а также раздражается и обижается, если ему указывают на забывчивость.
Есть и нетипичные симптомы, которые косвенно указывают на заболевание. Иногда первым тревожным звонком являются изменения характера: прежде спокойный человек становится раздражительным, подозрительным или, наоборот, апатичным и безразличным к вещам, которые раньше радовали.
Отдельно специалист выделила «лобный вариант болезни», когда память долго остается сохранной, но внезапно меняется поведение: человек становится бестактным, импульсивным, теряет контроль над эмоциями и перестает следить за собой. Такие перемены близкие часто объясняют тем, что у человека просто испортился характер.
При этом настораживать должно не любое единичное явление, а стойкие изменения, которые повторяются изо дня в день, со временем усугубляются и мешают жить. Если близкий человек стал забывчивым, а перемены в его поведении заметны и на работе, и дома, это повод обратиться за медицинской помощью, чтобы разобраться в причинах, заключила Демьяновская.
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