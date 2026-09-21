Ввоз подержанных автомобилей из Китая в Россию вырос почти вдвое
За первые восемь месяцев года в Россию поступило около 75 тыс. легковых машин с пробегом из Китая. Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своих соцсетях отметил, что годом ранее показатель составлял примерно 38 тыс. единиц, поэтому импорт увеличился на 98%.
Самой востребованной моделью стал кроссовер Volkswagen Tayron. С января по август россияне ввезли порядка 6 тыс. таких автомобилей. Следом идёт Toyota Corolla с результатом около 5 тыс. машин. В тройку лидеров вошёл Audi Q3: объём импорта этого кроссовера достиг примерно 4 тыс. экземпляров. Сопоставимый результат показал хетчбэк Audi A3. Пятую позицию занял Volkswagen Golf — его поставки составили около 3 тыс. автомобилей.
Покупка автомобиля с пробегом начинается не с осмотра кузова, а с проверки истории машины и продавца. До передачи денег стоит сверить VIN в документах, на кузове и в электронных базах, проверить ограничения на регистрационные действия, залог, участие в ДТП, количество владельцев, пробег и использование в такси или каршеринге. Особое внимание нужно уделить документам: ПТС, СТС, договору купли-продажи и паспорту продавца. Если автомобиль продаёт не собственник, необходима корректно оформленная доверенность. Слишком низкая цена, дубликат ПТС, отказ от проверки или просьба указать в договоре меньшую сумму — поводы отказаться от сделки.
Техническое состояние лучше оценивать вместе с независимым специалистом в сервисе, который не связан с продавцом. Важно проверить толщину лакокрасочного покрытия, геометрию кузова, следы серьёзных ремонтов и коррозии, работу двигателя, коробки передач, подвески, электроники и систем безопасности. Тест-драйв помогает выявить посторонние шумы, рывки при переключениях, вибрации и проблемы с тормозами. Диагностика не гарантирует отсутствия скрытых дефектов, но позволяет заранее оценить ближайшие расходы: нередко выгодная на первый взгляд машина требует крупных вложений в шины, тормоза, подвеску, обслуживание двигателя или замену жидкостей.
Деньги безопаснее передавать после подписания договора и проверки всех данных ещё раз. В документе следует указать реальную стоимость, VIN, комплектацию, пробег, известные недостатки, дату и время передачи автомобиля, а также подтверждение получения средств продавцом. После сделки не стоит откладывать постановку на учёт: новый владелец должен зарегистрировать машину в ГИБДД в установленный срок. Также желательно сразу оформить ОСАГО, заменить масла и фильтры, проверить состояние ремня или цепи ГРМ и сохранить все документы по покупке — они пригодятся при возможных спорах и последующей продаже автомобиля.
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