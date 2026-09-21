Ввоз подержанных автомобилей из Китая в Россию вырос почти вдвое

21 сентября 2026, 09:18

Автоэксперт Целиков перечислил 5 самых популярных автомобилей с пробегом из Китая

Фото: iStock/igoriss

За первые восемь месяцев года в Россию поступило около 75 тыс. легковых машин с пробегом из Китая. Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своих соцсетях отметил, что годом ранее показатель составлял примерно 38 тыс. единиц, поэтому импорт увеличился на 98%.