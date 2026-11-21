Синоптик раскрыла, когда в Москву придет зима
Ведущий научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина раскрыла, когда в Москву придет зима. Об этом пишет ТАСС.
По словам специалиста, во второй половине следующей недели в Москве и области начнётся похолодание. К выходным температура опустится ниже нуля, что станет началом зимы, пояснила синоптик.
Согласно её прогнозам, в середине недели температура будет колебаться от нуля до минус пяти градусов в течение дня. Затем похолодание усилится, и температура продолжит падать, добавила Паршина.
Ранее климатолог Николай Терешонок рассказал, что россиянам стоит ожидать мягкой зимы без экстремальных морозов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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