Россиянам рассказали, как часто на самом деле нужно мыть полы в квартире
Мыть полы в обычной квартире без домашних животных рекомендуется один-два раза в неделю. Об этом «Газете.Ru» сообщила доцент кафедры гигиены Института профилактической медицины имени Соловьева Пироговского Университета Екатерина Дубровина.
По ее словам, домашняя пыль включает в себя фрагменты кожи, тканевые волокна, бумажные частицы, шерсть домашних животных и уличный мусор. В ней также присутствуют микроорганизмы и пылевые клещи, которые часто вызывают аллергические реакции.
Специалист рекомендует, помимо мытья полов и влажной уборки поверхностей, пылесосить ковры и мягкую мебель раз в неделю. Постельное белье советуют менять каждые 7-10 дней.
Для поддержания чистоты в доме необходимо проводить генеральную уборку не реже одного раза в сезон. В рамках такой уборки следует стирать шторы, чистить ковры и мягкую мебель, удалять пыль с задних стенок и верхних поверхностей шкафов, а также разбирать антресоли и другие коробки. Именно в этих местах обычно скапливается наибольшее количество пыли, заключила Дубровина.
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