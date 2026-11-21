21 ноября 2026, 08:57

Врач Дубровина: в квартире без животных полы нужно мыть один-два раза в неделю

Фото: iStock/TanawatPontchour

Мыть полы в обычной квартире без домашних животных рекомендуется один-два раза в неделю. Об этом «Газете.Ru» сообщила доцент кафедры гигиены Института профилактической медицины имени Соловьева Пироговского Университета Екатерина Дубровина.