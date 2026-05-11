Россиянам объяснили, как правильно защищаться от клещей
В теплое время года, когда люди массово выезжают на природу, активность клещей резко возрастает. Снизить риск укуса помогает грамотно подобранная одежда и простые меры профилактики. Об этом рассказал терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия в интервью RT.
Врач пояснил, что отправляться на прогулку лучше в брюках, рубашке или кофте с длинным рукавом. Штанины желательно заправить в носки или обувь, а верхнюю часть — под пояс, чтобы у насекомого было меньше возможностей добраться до голой кожи. Материал предпочтительнее выбирать плотный — через него клещ не сможет быстро прокусить кожу. Цвет вещей тоже имеет значение. На светлой одежде паразит заметен сразу, пока еще не успел присосаться. Темные тона, напротив, делают его практически невидимым.
Особого внимания, по словам терапевта, требуют голова и шея. Клещи обычно цепляются за ноги и ползут вверх, поэтому лучше надеть головной убор, а при возможности — одежду с капюшоном или высоким воротником. Усилить защиту помогут репелленты. Их наносят на одежду и открытые участки строго по инструкции. Наиболее важно обработать низ: брюки, носки и обувь, поскольку именно оттуда начинается контакт с клещом.
Каландия подчеркнул, что даже при соблюдении всех правил нужно регулярно проводить самоосмотр. Время от времени стоит проверять одежду прямо во время прогулки, а по возвращении домой — кожу, особенно под коленями, в паховой области, подмышках, за ушами и на волосистой части головы. Насекомое не впивается мгновенно, и у человека есть шанс снять его до укуса. После похода из леса врач советует принять душ и переодеться, а снятые вещи сразу же постирать — клещ может оставаться на ткани и позже переползти на тело.
