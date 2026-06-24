Россиянам объяснили, как проверить готовность дома к отопительному сезону

24 июня 2026, 18:17

Глава ГЖИ Татарстана Тыгин: перед отопительным сезоном надо проверять окна

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

Владельцам квартир в многоквартирных домах не требуется специальная подготовка, чтобы проверить готовность своего жилья к зиме. Об этом сообщил руководитель Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан Александр Тыгин.





Глава ведомства на пресс-конференции в «Татар-информе» подчеркнул, что собственникам достаточно обратить внимание на базовые моменты: целостность окон и дверей в подъездах, отсутствие сквозняков и щелей. Кроме того, он рекомендовал уточнить у управляющей компании, проводились ли промывка и опрессовка внутридомовой системы отопления, а также приняла ли ресурсоснабжающая организация эти работы.





«Подготовить к зиме нужно все, что вы видите. Это обычные бытовые вещи. Начиная с того, что лопату надо купить, если у вас есть машина», — добавил спикер.