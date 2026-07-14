Россиянам объяснили, как реагировать на завышенный чек в кафе Турции

14 июля 2026, 03:13

РИА Новости: Туристам в Турции следует фотографировать цены в меню до заказа

Фото: iStock/Kiwis

Туристам в Турции посоветовали перед заказом в кафе и ресторанах обязательно проверять меню и фотографировать его, а при завышении счёта требовать письменных пояснений по каждому пункту. Об этом РИА Новости рассказал турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бегюрджю.





По его словам, в курортных зонах часто происходят неприятные инциденты, связанные с денежными вопросами. Так, например, в заведениях, где цены не указаны, посетителей могут принуждать к оплате.



Бегюрджю советует сохранять спокойствие и не паниковать, а для защиты своих прав заранее фиксировать стоимость блюд в меню. Если в итоге заведение выдает завышенный счёт, следует требовать письменное разъяснение сложившейся ситуации с упоминанием разницы в оплате. Эксперт подчеркнул, что турецкий закон обязывает все рестораны публиковать цены в меню, а за каждое отсутствующее наименование предусмотрен штраф около 4 тысяч лир (примерно 85 долларов).