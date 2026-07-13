В Свердловской области дом с тремя детьми подожгли после просьбы убавить музыку
В Свердловской области ссора соседей привела к поджогу. Как сообщает группа во ВКонтакте «[ЕКБ] Екатеринбург», инцидент произошёл в Верхней Пышме.
Потерпевшие супруги рассказали, что владельцы соседнего участка часто слушают громкую музыку по вечерам, а на замечания реагируют агрессивно. В ночь происшествия нарушители спокойствия проводили время за прослушиванием песен глубокой ночью.
Пара позвонила в полицию, но вызов проигнорировали, поэтому они сами пошли к дебоширам. Однако после очередной просьбы сосед затащил женщину на участок и ударил. Когда супруги вернулись домой, кто-то положил у балконной двери пропитанный поролон и поджёг его. В доме находились трое детей, включая младенца.
«Они думали, что мы спим. Но мы в это время не спали, среагировали быстро и потушили огонь», — рассказала пострадавшая.Когда она выбежала на улицу, то увидела, как мужчина забежал в соседний дом, и после этого свет в окнах погас. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.