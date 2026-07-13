В Свердловской области дом с тремя детьми подожгли после просьбы убавить музыку

13 июля 2026, 22:53

В Верхней Пышме возбудили уголовное дело после поджога дома с детьми

Фото: Istock/Animaflora

В Свердловской области ссора соседей привела к поджогу. Как сообщает группа во ВКонтакте «[ЕКБ] Екатеринбург», инцидент произошёл в Верхней Пышме.





Потерпевшие супруги рассказали, что владельцы соседнего участка часто слушают громкую музыку по вечерам, а на замечания реагируют агрессивно. В ночь происшествия нарушители спокойствия проводили время за прослушиванием песен глубокой ночью.



Пара позвонила в полицию, но вызов проигнорировали, поэтому они сами пошли к дебоширам. Однако после очередной просьбы сосед затащил женщину на участок и ударил. Когда супруги вернулись домой, кто-то положил у балконной двери пропитанный поролон и поджёг его. В доме находились трое детей, включая младенца.

«Они думали, что мы спим. Но мы в это время не спали, среагировали быстро и потушили огонь», — рассказала пострадавшая.