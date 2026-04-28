Россиянам объяснили, как снегопад повлияет на клещей
Похолодание и снегопад, обрушившиеся на Москву и Подмосковье, не повлияют на популяцию клещей в этом сезоне. Об этом ТАСС рассказал доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев.
Эксперт пояснил, что активность клещей уже возросла, но значительного увеличения их численности не предвидится. По его словам, нынешняя погода также не окажет влияния на популяцию комаров.
Размножение комаров обычно происходит в мае-июне, и этот период может начаться раньше при благоприятных условиях, которых в апреле этого года нет, отметил Пинаев. Доцент добавил, что снегопад не повлияет и на численность слизней.
Ранее Пинаев сообщил, что с возвращением тепла в московском регионе активизируются испанские слизни.
