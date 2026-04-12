Названы четыре причины обратиться к врачу после укуса клеща
Педиатр, главный врач клиники «Семейная» на Новой Риге Мария Чахнашвили рассказала, когда надо обязательно обратиться к врачу после укуса клеща. Об этом пишет «Лента.ру».
Чахнашвили напомнила: если не удалось самостоятельно удалить клеща или есть сомнения, что он извлечён полностью, следует немедленно обратиться к врачу. Также медицинская помощь необходима, если укус был получен в регионе, где зарегистрированы случаи клещевых инфекций, таких как энцефалит или боррелиоз. Педиатр отметила, что особенно важно проконсультироваться с доктором, если клещ находился на коже более суток, так как длительное присасывание повышает риск заражения.
Необходимо обратиться за медицинской помощью, если после укуса появились тревожные симптомы, такие как повышение температуры, сильная головная боль, слабость, ломота в мышцах, тошнота или рвота. Характерным признаком заражения является кольцевидное покраснение вокруг места укуса. Поздние проявления заболевания могут включать паралич лицевого нерва, судороги и сильную боль в суставах, предупредила Чахнашвили.
