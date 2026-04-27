В Татарстане врачи назвали симптомы клещевого энцефалита и боррелиоза

27 апреля 2026, 17:23

Фото: Istock/Ladislav Kubeš

В Татарстане продолжается сезон клещевых инфекций. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила: если человек снял клеща самостоятельно и не передал его на исследование, ему необходимо наблюдать за состоянием 21 день.





На пресс-конференции в «Татар-информе» Авдонина пояснила, что симптомы могут проявиться уже на первой неделе. По словам специалиста, первые признаки клещевого энцефалита напоминают грипп: недомогание, температура, головная боль, ломота.

«При боррелиозе на месте укуса появляется характерное пятно с покраснением — эритема. Болезнь может протекать легче, чем энцефалит, но она может привести к инвалидности», — подчеркнула Любовь Геннадьевна.