Россиянам объяснили, как снизить риски заражения оспой обезьян

01 ноября 2026, 21:30

Учёный Чепурнов: туризм объясняет рост случаев оспы обезьян

Фото: Istock/Irina Starikova

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной медицины Александр Чепурнов рассказал, что снизить риски заражения оспой обезьян поможет внимательное отношение к симптомам и временный отказ от общения с заболевшими.





В беседе с изданием «Абзац» учёный подчеркнул, что поводов для переживаний нет.

«Оспа обезьян для передачи требует довольно плотного контакта. Все характерные признаки и симптомы легко выявляются. Сами по себе они достаточно прозрачны и часто связаны с высокой температурой. Надо иметь настороженность в том случае, если недомогание проявляется где-то в кругу знакомых. Но даже тогда это быстро диагностируется. Это не то заболевание, которое можно подцепить в троллейбусе, например», — успокоил Чепурнов.