Россиянам объяснили, как снизить риски заражения оспой обезьян
Учёный Чепурнов: туризм объясняет рост случаев оспы обезьян
Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной медицины Александр Чепурнов рассказал, что снизить риски заражения оспой обезьян поможет внимательное отношение к симптомам и временный отказ от общения с заболевшими.
В беседе с изданием «Абзац» учёный подчеркнул, что поводов для переживаний нет.
«Оспа обезьян для передачи требует довольно плотного контакта. Все характерные признаки и симптомы легко выявляются. Сами по себе они достаточно прозрачны и часто связаны с высокой температурой. Надо иметь настороженность в том случае, если недомогание проявляется где-то в кругу знакомых. Но даже тогда это быстро диагностируется. Это не то заболевание, которое можно подцепить в троллейбусе, например», — успокоил Чепурнов.Эксперт объяснил: новые случаи заболевания появляются из-за высокого спроса на туризм и активного развития общества. Однако прогресс современной медицины позволяет обеспечивать безопасность и не допускать широкого распространения.