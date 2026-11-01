Кардиолог сделала предупреждение любителям сахарозаменителей
Сахарозаменители не являются более полезной альтернативой сахару. Об этом сообщила кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, главный врач клиники «К+31 Запад» Наталья Гаврилова, передает «Лента.ру».
Чрезмерное потребление сахара негативно сказывается на здоровье из-за колебаний уровня глюкозы в крови, появления инсулинорезистентности, воспалительных процессов и ухудшения качества питания. Однако сахарозаменители не могут считаться более безопасной альтернативой, предупредила специалист.
Врач подчеркнула, что для поддержания здоровья мозга важнее не поиск идеального сладкого продукта, а уменьшение общего количества сахара и калорий в рационе. Она отметила, что регулярное употребление как сахара, так и искусственных подсластителей может усиливать тягу к сладкому и затруднять формирование здоровых пищевых привычек.
Гаврилова добавила, что если человек вынужден использовать сахарозаменители, это следует делать временно, а не включать их в постоянный рацион. Кардиолог рекомендовала ограничиваться небольшими дозами, использовать сахарозаменители редко и контролировать общую сладость меню, чтобы избежать зависимости от сладкого вкуса.
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