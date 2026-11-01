Кардиолог сделала предупреждение любителям сахарозаменителей

01 ноября 2026, 16:04

Врач Гаврилова: Сахарозаменители не являются более полезной альтернативой сахару

Фото: iStock/SabdiZ

Сахарозаменители не являются более полезной альтернативой сахару. Об этом сообщила кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, главный врач клиники «К+31 Запад» Наталья Гаврилова, передает «Лента.ру».