Россиянам рассказали, кому не подходит завтрак из двух яиц
Людям с повышенным уровнем «плохого» холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями может не подойти классический завтрак из двух яиц, особенно жареных на сливочном масле с беконом или колбасой. Об этом «Газете.Ru» сообщил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.
По его словам, яйцо — это не вредная еда, поскольку она содержит полноценный белок, жиры, витамины и минералы. Однако, согласно мнению специалиста, оценивать пользу или вред только по одному конкретному продукту некорректно. Важно учитывать весь рацион и состояние здоровья человека.
Имеет значение, с чем едят яйца. Белоусов утверждает, что омлет с овощами и цельнозерновым хлебом не то же самое, что завтрак из яиц с беконом, колбасой и сливочным маслом. Последний вариант содержит насыщенные жиры, избыток которых может повысить уровень ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) и увеличить риск атеросклероза.
Оценивать влияние завтрака только по количеству яиц неправильно. Один крупный желток содержит около 200 мг пищевого холестерина. Людям с нарушениями липидного обмена следует осторожно подходить к употреблению этого продукта. Если есть сердечно-сосудистые заболевания или другие факторы риска, рацион рекомендуется обсудить с врачом. При этом гастроэнтеролог не советует полностью отказываться от яиц из-за содержания холестерина.
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