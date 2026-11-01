Россиянам рассказали, кому не подходит завтрак из двух яиц

01 ноября 2026, 16:41

Врач Белоусов: при повышенном холестерине лучше не сочетать яйца с колбасой

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Людям с повышенным уровнем «плохого» холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями может не подойти классический завтрак из двух яиц, особенно жареных на сливочном масле с беконом или колбасой. Об этом «Газете.Ru» сообщил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.