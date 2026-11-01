Нарколог раскрыл, чем грозит резкий отказ от алкоголя
Отказ от алкоголя — важный и правильный шаг, но решение резко бросить пить в некоторых случаях может быть опасно для жизни. Об этом сообщил нарколог клиники «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов, передает «Лента.ру».
По словам специалиста, резкий отказ от алкоголя может быть опасным для тех, кто находится в запое. Организм испытывает сильный стресс, что увеличивает риск развития синдрома отмены. Симптомы этого состояния включают тревогу, дрожь в руках, повышенное потоотделение, нарушения сна и учащенное сердцебиение. Также возможны тошнота, рвота, изменения сердечного ритма и повышение артериального давления, пояснил врач.
Нарколог отметил, что у людей, которые долго употребляли алкоголь и решили резко бросить, могут возникнуть алкогольные судороги, похожие на эпилептические припадки. Кроме того, они способны испытывать яркие и неприятные слуховые, зрительные или тактильные галлюцинации.
Самым опасным осложнением, согласно мнению Хакимзанова, является алкогольный делирий, известный как «белая горячка». Обычно он развивается на второй-четвертый день после прекращения употребления алкоголя. Это состояние характеризуется спутанностью сознания, галлюцинациями, лихорадкой, нестабильностью пульса и артериального давления. Человек теряет связь с реальностью, видит устрашающие образы, слышит голоса и испытывает сильный страх и тревогу. Если не лечить алкогольный делирий, смертность от его проявлений может достигать 15-20 процентов, заключил он.
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