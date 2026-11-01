Нарколог раскрыл, чем грозит резкий отказ от алкоголя

01 ноября 2026, 12:38

Нарколог Хакимзанов: Резкий отказ от алкоголя грозит судорогами и галлюцинациями

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Отказ от алкоголя — важный и правильный шаг, но решение резко бросить пить в некоторых случаях может быть опасно для жизни. Об этом сообщил нарколог клиники «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов, передает «Лента.ру».