Россиянам объяснили, как снизить счета за коммуналку
Россияне могут не оплачивать коммунальные счета, если услуга не оказана или выполнена плохо. Об этом он рассказал юрист Александр Манько, назвав три ситуации, когда управляющая компания обязана вернуть деньги.
По его словам, которые приводит издание «Абзац», если температура в квартире опускается ниже +18 °C или отопление отключали более чем на 16 часов, можно потребовать снижения платы. За каждый градус ниже нормы сумма должна уменьшаться. Также можно попросить провести перерасчет за вывоз мусора в период отъезда или отсутствия дома по болезни — для этого понадобятся билеты или справка из больницы.
Если в подъезде грязно, не горят лампочки или долго не работает лифт, управляющая компания должна снизить плату за каждый день отсутствия услуги. Юрист советует фиксировать нарушение: звонить в аварийно-диспетчерскую службу для составления акта об оказании услуг ненадлежащего качества.
Если УК игнорирует обращения, можно составить акт самостоятельно с соседями, приложив фото- и видеодоказательства, а затем написать заявление на перерасчет. Ответ управляющая компания должна дать в течение десяти дней. При отказе от выполнения просьбы можно обратиться в ГЖИ — она заставит УК сделать перерасчет.
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