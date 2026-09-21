Россиянам объяснили, как снизить счета за коммуналку

21 сентября 2026, 14:25

Юрист Манько: счета УК можно не оплачивать при плохом оказании услуг

Фото: iStock/ Kiwis

Россияне могут не оплачивать коммунальные счета, если услуга не оказана или выполнена плохо. Об этом он рассказал юрист Александр Манько, назвав три ситуации, когда управляющая компания обязана вернуть деньги.