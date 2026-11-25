25 ноября 2026, 13:22

Психолог Денисов-Мельников: снять стресс в пробке помогают лекции и смена позы

Фото: Istock/Scharfsinn86

Психолог Валентин Денисов-Мельников рассказал, как снять стресс в пробках во время снегопада. Главную причину раздражения он видит в ощущении впустую потраченного времени.





В беседе с изданием «Абзац» специалист заявил, что в пробке можно переключить внимание и заняться делами: послушать лекцию, посмотреть видео или сериалы, позвонить родным, запланировать встречи.

«Когда [человек] в стрессе, активизируются хронические мышечные реакции. Попробуйте в этот момент вспомнить что-то хорошее. Если полностью расслабить тело и принять положение, представить, что вы на пляже или на своём диване, откинуться, то и ход мысли тоже сразу поменяется», — объяснил психолог.