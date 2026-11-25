Россиянам объяснили, как снять стресс в пробках во время снегопада
Психолог Денисов-Мельников: снять стресс в пробке помогают лекции и смена позы
Психолог Валентин Денисов-Мельников рассказал, как снять стресс в пробках во время снегопада. Главную причину раздражения он видит в ощущении впустую потраченного времени.
В беседе с изданием «Абзац» специалист заявил, что в пробке можно переключить внимание и заняться делами: послушать лекцию, посмотреть видео или сериалы, позвонить родным, запланировать встречи.
«Когда [человек] в стрессе, активизируются хронические мышечные реакции. Попробуйте в этот момент вспомнить что-то хорошее. Если полностью расслабить тело и принять положение, представить, что вы на пляже или на своём диване, откинуться, то и ход мысли тоже сразу поменяется», — объяснил психолог.Кроме того, Денисов-Мельников рекомендует включить весёлую музыку и вспомнить приятные моменты. Если раздражение не уходит, он предлагает водителям перевести внимание на окружающих, почувствовать себя главврачом психиатрической клиники и с юмором наблюдать за тем, как раздражаются другие автомобилисты.