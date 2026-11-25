25 ноября 2026, 10:12

Сомнолог Бузунов рекомендует использовать световой будильник зимой

Фото: iStock/cerro_photography

Популярный среди зумеров световой будильник помогает регулировать выработку мелатонина и легче просыпаться во время «офисной полярной ночи». Устройство, имитирующее восход солнца, действительно полезно зимой, когда добираться до работы и обратно приходится в темноте.





Ранее пользователи Сети начали массово хвалить «рассветный» будильник и просить его в подарок на Новый год. Вместо резкого сигнала он постепенно наполняет комнату теплым светом, имитируя восход солнца.



Врач-сомнолог Роман Бузунов в беседе с Москвой 24 отметил, что в период так называемой офисной полярной ночи могут нарушаться циркадные ритмы, так как организм уже плохо понимает, когда день, а когда ночь. А главное, утром при недостатке света продолжается выработка мелатонина, из-за чего человеку сложно вставать. Световой будильник помогает остановить выработку гормона в нужное время.



Однако включаться такое устройство должно за полчаса до предполагаемого пробуждения, чтобы постепенно увеличивать освещенность в комнате и готовить организм к бодрствованию.





«Выбирая световой будильник, надо обратить внимание на возможность регулировать цветовую температуру. С утра легче проснуться при воздействии яркого белого света выше 5 500 кельвинов. Вечером же организму важно настраиваться на отдых, а этому способствует желтоватый теплый свет порядка 1 700 кельвинов», — подчеркнул Бузунов.