20 ноября 2026, 20:47

Киберэксперт Бедеров: плотный чехол мобильного создаёт буферную зону для холода

Фото: Istock/Firn

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров объяснил, почему на холоде смартфон быстро разряжается.





В беседе с RT киберэксперт заявил, что литий-ионный аккумулятор работает как химический реактор: холод делает электролит вязким, внутреннее сопротивление растёт, и батарея отдаёт меньше энергии. При этом плотный чехол создаёт буферную зону, но не греет.

«Что помогает? Первое — не доставать телефон на холоде без необходимости. Второе — держать его во внутреннем кармане одежды, ближе к телу. Третье — не оставлять на морозе на длительное время, особенно в машине или на улице. И четвёртое — если телефон уже замёрз и показывает низкий заряд, не паникуйте и не пытайтесь его усиленно «оживить» включением и выключением», — объяснил Бедеров.