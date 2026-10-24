Россиянам объяснили, как точно определить размеры земельного участка

24 октября 2026, 16:44

Депутат Гаврилов: выписка из ЕГРН поможет определить площадь земельного участка

Фото: Istock/sorn340

Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил, что выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) позволяет точно определить размеры земельного участка.





В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что для расчёта нужно выбрать онлайн-калькулятор, который соответствует форме объекта.

«Расчёт покажет площадь по вашим замерам. Выписка содержит учтенную площадь. Онлайн-калькулятор выбирайте под форму участка. Для прямоугольника введите длину и ширину. Для многоугольника подойдёт сервис, принимающий длины сторон и внутренних диагоналей, которые делят участок на треугольники. Указывайте размеры в метрах, чтобы получить площадь в квадратных метрах», — объяснил Гаврилов.