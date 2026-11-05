Стало известно, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду

05 ноября 2026, 18:04

Специалист объяснила, что гирлянды для дома и улицы отличаются

Фото: Istock / Siarhei SHUNTSIKAU

При покупке новогодней гирлянды важно обращать внимание не только на дизайн и яркость свечения, но и на безопасность изделия. В частности, необходимо учитывать место установки, степень защиты от влаги и пыли, тип питания и особенности используемых батареек. О том, как правильно выбрать праздничное украшение для дома и улицы, «Известиям» рассказала технический эксперт производителя решений для света и энергии в доме Camelion Юлия Сергеева.





По словам специалиста, в первую очередь следует определить, где именно будет использоваться гирлянда. Для жилых помещений подходят модели, предназначенные для эксплуатации внутри зданий. Если же украшение планируется разместить на фасаде, балконе или уличных деревьях, необходимо выбирать изделия с защитой от влаги и пыли.



Уровень такой защиты обозначается маркировкой IP, которая обычно указана на упаковке или корпусе устройства. Например, гирлянды с показателем IP20 предназначены для сухих помещений и не подходят для использования на улице. При этом даже модели с влагозащитой необходимо эксплуатировать строго по инструкции производителя.



Еще один важный критерий — способ питания. Если рядом есть розетка, можно выбрать сетевую гирлянду. Для украшения полок, венков и других мест, где нет доступа к электросети, удобнее автономные варианты с батарейками.





«Для гирлянд, которые используют несколько часов подряд, обычно подходят щелочные батарейки. По сравнению с солевыми они обладают большей емкостью и лучше подходят для устройств с более высоким энергопотреблением. Еще одна альтернатива — аккумуляторы», — отметила Сергеева.

«Чтобы не создавать себе дополнительных трудностей, обратите внимание на варианты со встроенным таймером. Его можно адаптировать под свои временные предпочтения и не волноваться перед сном о еще одной задаче», — добавила Сергеева.