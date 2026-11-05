Стало известно, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду
При покупке новогодней гирлянды важно обращать внимание не только на дизайн и яркость свечения, но и на безопасность изделия. В частности, необходимо учитывать место установки, степень защиты от влаги и пыли, тип питания и особенности используемых батареек. О том, как правильно выбрать праздничное украшение для дома и улицы, «Известиям» рассказала технический эксперт производителя решений для света и энергии в доме Camelion Юлия Сергеева.
По словам специалиста, в первую очередь следует определить, где именно будет использоваться гирлянда. Для жилых помещений подходят модели, предназначенные для эксплуатации внутри зданий. Если же украшение планируется разместить на фасаде, балконе или уличных деревьях, необходимо выбирать изделия с защитой от влаги и пыли.
Уровень такой защиты обозначается маркировкой IP, которая обычно указана на упаковке или корпусе устройства. Например, гирлянды с показателем IP20 предназначены для сухих помещений и не подходят для использования на улице. При этом даже модели с влагозащитой необходимо эксплуатировать строго по инструкции производителя.
Еще один важный критерий — способ питания. Если рядом есть розетка, можно выбрать сетевую гирлянду. Для украшения полок, венков и других мест, где нет доступа к электросети, удобнее автономные варианты с батарейками.
«Для гирлянд, которые используют несколько часов подряд, обычно подходят щелочные батарейки. По сравнению с солевыми они обладают большей емкостью и лучше подходят для устройств с более высоким энергопотреблением. Еще одна альтернатива — аккумуляторы», — отметила Сергеева.Если гирлянда будет работать на улице при минусовой температуре, эксперт советует обратить внимание на литиевые элементы питания. Они лучше сохраняют работоспособность в условиях мороза. При установке батареек важно соблюдать полярность и не использовать одновременно новые и уже бывшие в эксплуатации элементы, а также не смешивать батарейки разных типов и производителей.
Перед включением гирлянды необходимо проверить ее техническое состояние. Следует осмотреть провод, вилку, места соединений и корпус батарейного отсека. На них не должно быть трещин, повреждений или следов перегрева. Кроме того, нельзя пережимать провода дверями и окнами, сильно натягивать их или закреплять с помощью гвоздей. Соединять несколько гирлянд между собой допустимо только в том случае, если такая возможность предусмотрена производителем.
Отдельное внимание стоит уделить эксплуатации украшения. Специалист не рекомендует оставлять включенную гирлянду без присмотра на всю ночь. Упростить использование помогут модели со встроенным таймером.
«Чтобы не создавать себе дополнительных трудностей, обратите внимание на варианты со встроенным таймером. Его можно адаптировать под свои временные предпочтения и не волноваться перед сном о еще одной задаче», — добавила Сергеева.Чтобы гирлянда оставалась исправной и могла использоваться в течение нескольких сезонов, после праздников ее нужно правильно убрать на хранение. Перед этим изделие следует отключить от электросети или вынуть батарейки. Снимать украшение рекомендуется аккуратно, не вытягивая его за провод, после чего гирлянду нужно расправить и свободно свернуть кольцами.
Хранить праздничное освещение лучше в отдельной коробке, в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и источников тепла. Перед длительным хранением из автономных моделей также необходимо извлечь батарейки и разместить их в сухом месте при температуре, рекомендованной производителем.