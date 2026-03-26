Россиянам объяснили, как вернуть сияние тусклой коже после зимы
Здоровый сон, витамин C и антиоксиданты помогут в борьбе с тусклостью кожи после зимы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила врач-дерматовенеролог, врач-косметолог и сертифицированный тренер-методист компании «Гельтек» Диана Иванова.
После зимы кожа нередко выглядит усталой, тусклой и обезвоженной. На это влияют такие факторы, как воздействие холода, сухой воздух в помещениях, недостаток витаминов и микроэлементов, недостаток солнечного света, снижение физической активности и изменения в рационе. В результате этого нарушается защитный барьер кожи, ухудшается микроциркуляция, а лицо приобретает сероватый и безжизненный оттенок, как объяснила эксперт.
Для восстановления кожи после зимы она советует начать с нормализации сна. Во время сна наше тело проходит через различные фазы, которые способствуют восстановлению и регенерации тканей. В этот период активизируются процессы восстановления и заживления, а также стимулируется выработка коллагена — важного белка, который поддерживает упругость и эластичность кожи, подчеркнула Иванова.
Эксперт также перечислила основные причины тусклости кожи в зимний период. Одной из них является дефицит витаминов и антиоксидантов. В холодное время года в рационе обычно меньше свежих овощей, фруктов и зелени, что приводит к недостатку витаминов A, C, E и группы B. Более половины людей к концу зимы испытывают дефицит витамина D, который влияет на общее состояние организма и кожи. Обезвоживание также играет свою роль: из-за работы отопительных приборов влажность воздуха в помещениях снижается до 20–30%, а потребление воды уменьшается, что приводит к потере упругости и шелушению кожи, отметила она.
По мнению косметолога, важно включить в уход за кожей антиоксиданты. Они помогают предотвратить фотостарение, уменьшают количество морщин, осветляют пигментацию, усиливают защитный барьер кожи и стимулируют синтез коллагена.
В завершение Иванова подчеркнула важность использования витамина С в уходе за кожей. Этот витамин повышает упругость и эластичность кожи, активно борется с пигментацией, стимулирует выработку коллагена и защищает кожу от негативного воздействия внешней среды, особенно от ультрафиолетовых лучей.
