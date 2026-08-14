В Роскачестве рассказали о пользе меда
Роскачество: мед обладает полезными свойствами
Мед является не просто натуральным подсластителем, а сложным биологически активным продуктом, который обладает доказанными полезными свойствами. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.
Так, мед содержит около 180 различных соединений, включая витамины группы B, а также микронутриенты в небольших количествах. Тем не менее ключевую роль играет биологическая ценность лакомства.
«Уникальные полифенольные соединения меда обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, обеспечивая профилактику онкологических заболеваний, сахарного диабета и атеросклероза», — пояснили в Роскачестве специально для RT.
Он также обладает антимикробной защитой, благоприятно влияет на слизистую желудка и органы дыхания, а также помогает быстрее восстановиться после болезней и интенсивных физических нагрузок. Кроме того, мед замедляет процессы старения и защищает сосуды от атеросклероза.
При этом врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова уточнила в разговоре с Москвой 24, что детям младше 12 месяцев мед давать нельзя, а людям с сахарным диабетом и склонностью к аллергическим реакциям его употребление стоит ограничить. Так, по ее словам, без особого вреда для здоровья в день можно съедать не более двух чайных ложек.
«При регулярном употреблении меда в больших количествах он будет способствовать набору веса, а также повышению уровня глюкозы в крови и риска развития кариеса, предупредила диетолог», — уточнила врач.
Лучше всего мед сочетается с белковыми продуктами, например натуральным йогуртом или творогом. При этом с кашей и хлебом его лучше не есть. Также мед не стоит класть в горячие напитки, заключила Разаренова.