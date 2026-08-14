В Роскачестве рассказали о пользе меда

14 августа 2026, 16:28

Роскачество: мед обладает полезными свойствами

Фото: iStock/Wojtek Skora

Мед является не просто натуральным подсластителем, а сложным биологически активным продуктом, который обладает доказанными полезными свойствами. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.





Так, мед содержит около 180 различных соединений, включая витамины группы B, а также микронутриенты в небольших количествах. Тем не менее ключевую роль играет биологическая ценность лакомства.





«Уникальные полифенольные соединения меда обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, обеспечивая профилактику онкологических заболеваний, сахарного диабета и атеросклероза», — пояснили в Роскачестве специально для RT.

«При регулярном употреблении меда в больших количествах он будет способствовать набору веса, а также повышению уровня глюкозы в крови и риска развития кариеса, предупредила диетолог», — уточнила врач.